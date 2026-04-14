Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.04.2026

Россия ничего не проиграла: Зеленскому в Венгрии сменяли шило на мыло

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Все материалы
Интерпретация выборов в Венгрии стала идеальным тестом на глупость и некомпетентность высказывающихся. Только самые поверхностные, не желающие вникать в матчасть и не уважающие свою аудиторию комментаторы могли утверждать по их результатам, что Украина и ЕС выиграли выборы в Венгрии, а Россия их проиграла.
В самом нелепом виде это выражается в формулировке "проукраинская оппозиция лишила власти в Венгрии пророссийского Орбана". Оба эти определения — чушь.
Во-первых, как мы определяем, что иностранный деятель — пророссийский: по словам или все-таки по делам в отношении нашей страны? Если по словам, тогда да, Виктор Орбан, Дональд Трамп — это все пророссийские лидеры: они говорили в адрес России много хороших и добрых слов. Если по делам, то все два десятка пакетов санкций против России принимались в Евросоюзе единогласно. Венгрия каждый раз за них в итоге голосовала, каждый раз выбивая из Брюсселя что-нибудь за свою покладистость.
С утверждением про "проукраинскую оппозицию" еще смешнее. Достаточно почитать предвыборную программу победившей партии "Тиса", чтобы понять насколько. "Тиса" выступает против членства Украины в ЕС и поставок оружия ВСУ, а ее лидер и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр критикует Киев за дискриминацию венгерского меньшинства в Закарпатье так же жестко, как Орбан. Полностью отказываться от российских нефти и газа к следующему году "Тиса" не собирается, а ее депутаты голосовали в Европарламенте против кредита Украине на 90 миллиардов евро. Если Зеленский и впрямь тайно финансировал такую политическую силу против ненавистного Орбана, то он сменял шило на мыло.
Наконец, контрольный в голову. Сразу после выборов Петер Мадьяр заявил, что будет вести диалог с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что "нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом", потому что есть география, от которой никуда не уйти, и энергетическая зависимость, которая никуда не денется. При этом он не собирается защищать перед Путиным интересы Киева, потому что будет лидером Венгрии, а не Украины. "Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — сказал Мадьяр, расценивающий как злостную клевету оппонентов обвинения в связях с Зеленским.
Так кто же выиграл на выборах в Венгрии? В плане внешней политики в Венгрии победила партия "моя хата с краю". Будапешт должен вести себя так, как выгодно венграм, а венграм выгодно не лезть в чужие конфликты. Скандальное по меркам Евросоюза поведение Виктора Орбана избиратели расценили как опасный крен и угрозу прямого втягивания в войну на стороне России и решили этот крен исправить. Брюссельские деньги самая дотационная страна ЕС теперь будет выбивать не кнутом, а пряником, с Украиной принципиально ничего не изменится, а про Россию новый премьер сказал, что будет разговаривать с Путиным, "но друзьями мы не станем".
За последние слова Петеру Мадьяру самое большое спасибо. Во всей внешней политике России нет более токсичной категории, чем "друзья". Те, кто так себя называют, всегда чего-то просят у России за свою "дружбу". Кредитов, дешевой нефти и газа, военной помощи. А затем уходят к тем, кто даст больше. Адекватный толковый коллега, выстраивающий отношения с твоей страной на основе взаимного учета и уважения интересов друг друга — что может быть лучше? Друзья бывают в бане, на даче, но не в международных делах.
ВенгрияРоссияУкраинаВладимир ПутинПетер МадьярВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала