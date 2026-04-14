Россия ничего не проиграла: Зеленскому в Венгрии сменяли шило на мыло

Интерпретация выборов в Венгрии стала идеальным тестом на глупость и некомпетентность высказывающихся. Только самые поверхностные, не желающие вникать в матчасть и не уважающие свою аудиторию комментаторы могли утверждать по их результатам, что Украина и ЕС выиграли выборы в Венгрии, а Россия их проиграла.

В самом нелепом виде это выражается в формулировке "проукраинская оппозиция лишила власти в Венгрии пророссийского Орбана". Оба эти определения — чушь.

Во-первых, как мы определяем, что иностранный деятель — пророссийский: по словам или все-таки по делам в отношении нашей страны? Если по словам, тогда да, Виктор Орбан, Дональд Трамп — это все пророссийские лидеры: они говорили в адрес России много хороших и добрых слов. Если по делам, то все два десятка пакетов санкций против России принимались в Евросоюзе единогласно. Венгрия каждый раз за них в итоге голосовала, каждый раз выбивая из Брюсселя что-нибудь за свою покладистость.

С утверждением про "проукраинскую оппозицию" еще смешнее. Достаточно почитать предвыборную программу победившей партии "Тиса", чтобы понять насколько. "Тиса" выступает против членства Украины в ЕС и поставок оружия ВСУ, а ее лидер и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр критикует Киев за дискриминацию венгерского меньшинства в Закарпатье так же жестко, как Орбан. Полностью отказываться от российских нефти и газа к следующему году "Тиса" не собирается, а ее депутаты голосовали в Европарламенте против кредита Украине на 90 миллиардов евро. Если Зеленский и впрямь тайно финансировал такую политическую силу против ненавистного Орбана, то он сменял шило на мыло.

Наконец, контрольный в голову. Сразу после выборов Петер Мадьяр заявил, что будет вести диалог с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что "нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом", потому что есть география, от которой никуда не уйти, и энергетическая зависимость, которая никуда не денется. При этом он не собирается защищать перед Путиным интересы Киева, потому что будет лидером Венгрии, а не Украины. "Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — сказал Мадьяр, расценивающий как злостную клевету оппонентов обвинения в связях с Зеленским.

Так кто же выиграл на выборах в Венгрии? В плане внешней политики в Венгрии победила партия "моя хата с краю". Будапешт должен вести себя так, как выгодно венграм, а венграм выгодно не лезть в чужие конфликты. Скандальное по меркам Евросоюза поведение Виктора Орбана избиратели расценили как опасный крен и угрозу прямого втягивания в войну на стороне России и решили этот крен исправить. Брюссельские деньги самая дотационная страна ЕС теперь будет выбивать не кнутом, а пряником, с Украиной принципиально ничего не изменится, а про Россию новый премьер сказал, что будет разговаривать с Путиным, "но друзьями мы не станем".