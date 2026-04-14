РКН не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts

16:43 14.04.2026 (обновлено: 16:59 14.04.2026)
РКН не планирует блокировать Electronic Arts, выпускающего FIFA и Battlefield

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts, выпускающего FIFA, Battlefield, The Sims и другие, заявили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей издателя видеоигр Electronic Arts за нарушение российского законодательства в области персональных данных.
"Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало", - сообщили в Роскомнадзоре в ответ на вопрос о планах блокировки игр Electronic Arts в РФ.
Electronic Arts создает и выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA, The Sims и других.
В декабре агентство Блумберг сообщало, что акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 миллиардов долларов консорциуму инвесторов из Саудовской Аравии.
