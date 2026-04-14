Режиссера фильма "СВОИ" внесли в базу сайта "Миротворец"

17:56 14.04.2026
Режиссера фильма "СВОИ" Кириллова внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский оператор, продюсер, режиссер фильма "СВОИ" (2025) Вячеслав Кириллов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Кириллова были опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стали съемки фильма о добровольцах "СВОИ" 2025 года выпуска на территории ДНР.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Российского фехтовальщика внесли в базу сайта "Миротворец"
Вчера, 08:21
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Российский блогер и музыкант Илья Коряков - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Российского блогера и музыканта внесли в базу сайта "Миротворец"
13 апреля, 15:34
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичОБСЕМария ЗахароваУкраина
 
 
