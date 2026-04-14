В Иране считают, что стране не следует продлевать перемирие с США

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Властям Ирана не следует продлевать перемирие с США, считает представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.
"Окончание перемирия не должно перейти в его продление. (Противоположной стороне - ред.) необходимо либо официально признать права Ирана, в том числе наше доминирование в Ормузском проливе, или же вернуться к войне", - написал он в соцсети X.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
После этого президент США Дональд Трамп заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.