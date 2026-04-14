В Минобороны Германии заявили, что профинансируют поставки ракет на Украину - РИА Новости, 14.04.2026
16:21 14.04.2026 (обновлено: 16:24 14.04.2026)
В Минобороны Германии заявили, что профинансируют поставки ракет на Украину

МО Германии: ФРГ профинансирует поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Германия профинансирует поставки нескольких сотен ракет для ЗРК Patriot Украине, произведенных американской компанией Raytheon, сообщило министерство обороны ФРГ.
Отмечается, что Украина и Германия в рамках германо-украинских межправительственных консультаций подписали во вторник ряд соглашений, направленных на укрепление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и расширение сотрудничества в сфере вооружений.
"Для дальнейшего усиления ПВО мы финансируем контракт Украины с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для систем Patriot. Кроме того, с компанией Diehl Defence согласована поставка дополнительных пусковых установок для систем ПВО IRIS-T. Этот проект также финансируется Германией и значительно улучшит защиту критически важной инфраструктуры и городов", - сообщается в пресс-релизе минобороны.
Германия и Украина также договорились о производстве дронов средней и большой дальности, проект включает создание совместного предприятия с целью поставки тысяч беспилотников Киеву. Также Германия окажет поддержку Украине в финансировании систем вооружения большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубоком тылу противника.
"Это включает в себя инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро", - сообщило минобороны Германии.
Дополнительно Германия и Украина подписали соглашение об обмене данными с поля боя.
"Сюда относится, в частности, анализ применения немецких систем вооружения, таких как PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T, а также обмен украинским опытом и данными с поля боя, включая такие цифровые системы, как Avengers, DELTA и другие решения", - говорится в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
