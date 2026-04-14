02:56 14.04.2026 (обновлено: 05:06 14.04.2026)
Россиянам рассказали, в каких регионах 21 апреля будет выходным днем

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне, проживающие в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках, будут отдыхать 21 апреля в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей), сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)", - сказала Подольская.
Эксперт уточнила, что в Карачаево-Черкесской Республике нерабочим днем в связи с этим праздником будет объявлен понедельник, 20 апреля.
Она отметила, что введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников.
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Радоница 2026: когда отмечают, история праздника и традиции поминовения
19 марта, 16:53
 
