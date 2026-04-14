Россиянам рассказали, в каких регионах 21 апреля будет выходным днем

Жители города Тара Омской области на кладбище в День поминовения (Радоница). Архивное фото

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне, проживающие в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках, будут отдыхать 21 апреля в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей), сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях , Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях , а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)", - сказала Подольская

Эксперт уточнила, что в Карачаево-Черкесской Республике нерабочим днем в связи с этим праздником будет объявлен понедельник, 20 апреля.