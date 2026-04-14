Силы ПВО за ночь сбили 97 беспилотников

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 13 апреля т.г. до 7.00 мск 14 апреля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18