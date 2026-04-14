21:04 14.04.2026

Путин обновил состав Совета по поддержке русского языка

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
"Внести... в состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, утвержденный этим указом, следующие изменения", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом в состав совета включены пять человек, среди которых преподаватели и сотрудники вузов. Исключены же из состава совета шесть человек.
Также указом утвержден обновленный состав президиума совета. Среди прочих в него вошли художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Всего в состав президиума вошли десять человек.
