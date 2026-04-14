Путин направил приветствие участникам и гостям музыкальной премии BraVo

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям восьмой церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

Глава государства отметил, что проект по праву пользуется заинтересованным вниманием знатоков и любителей искусства, щедро дарит им радость встречи с признанными мировыми звёздами и молодыми, талантливыми артистами.

"Объединяя участников из России и многих зарубежных государств, премия BraVo служит развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - отметил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что нынешняя церемония пройдёт в творческой, вдохновляющей атмосфере, станет большим и по-настоящему праздничным событием, обогатит культурную жизнь столицы и всей страны.

"И конечно, от души поздравляю лауреатов премии с триумфом", - добавил президент.