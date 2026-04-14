Рейтинг@Mail.ru
Путин направил приветствие участникам и гостям музыкальной премии BraVo - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 14.04.2026
Путин направил приветствие участникам и гостям музыкальной премии BraVo

Путин направил приветствие участникам Международной музыкальной премии BraVo

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям восьмой церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проект по праву пользуется заинтересованным вниманием знатоков и любителей искусства, щедро дарит им радость встречи с признанными мировыми звёздами и молодыми, талантливыми артистами.
"Объединяя участников из России и многих зарубежных государств, премия BraVo служит развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - отметил президент.
Путин также выразил уверенность в том, что нынешняя церемония пройдёт в творческой, вдохновляющей атмосфере, станет большим и по-настоящему праздничным событием, обогатит культурную жизнь столицы и всей страны.
"И конечно, от души поздравляю лауреатов премии с триумфом", - добавил президент.
Путин также пожелал гостям успехов и всего самого доброго.
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала