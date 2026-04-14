Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что организация создана для консолидации сил государства и общества, направленных на достижение технологического лидерства России, содействия изобретательской и рационализаторской деятельности, ee популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив.
Кабмину поручено предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии организации, в том числе на обеспечение деятельности ее региональных отделений. Минобрнауки совместно с Росимуществом поручено обеспечить размещение организации в Москве, а ее региональных отделений - в субъектах страны.