13:31 14.04.2026 (обновлено: 13:38 14.04.2026)
Путин встретился с гендиректором "Россетей"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин во время встречи. 14 апреля 2026
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым в Кремле.
Предыдущая такая встреча проходила в июне 2024 года. На ней обсуждались основные направления деятельности компании, проекты в рамках инвестиционной и ремонтной программ, а также меры по повышению надежности электросетей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Рюмина, отметив большое значение "Россетей" для экономики России. Он подчеркнул, что президент "обстоятельно позанимается вопросами, связанными с функционированием этой компании".
