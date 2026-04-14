Путин встретился с гендиректором "Россетей"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым в Кремле.
Предыдущая такая встреча проходила в июне 2024 года. На ней обсуждались основные направления деятельности компании, проекты в рамках инвестиционной и ремонтной программ, а также меры по повышению надежности электросетей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Рюмина, отметив большое значение "Россетей" для экономики России. Он подчеркнул, что президент "обстоятельно позанимается вопросами, связанными с функционированием этой компании".
