Лукашенко рассказал, как Путин показывал ему выращивание рыбы в садках

МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин демонстрировал ему в Карелии технологию выращивания рыбы в садках.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник совершает рабочую поездку в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза "Палуж" главе государства было доложено о результатах работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективах ее развития, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.
Как отметили в пресс-службе, президенту рассказали и о развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Метод основан на содержании рыбы в специальных сетных камерах, так называемых садках, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью. Это позволяет обеспечить высокую плотность рыбы и использование интенсивного кормления комбикормами.