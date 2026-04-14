Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как Путин показывал ему выращивание рыбы в садках - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 14.04.2026
Лукашенко рассказал, как Путин показывал ему выращивание рыбы в садках

Лукашенко рассказал, как Путин в Карелии показывал ему выращивание рыбы в садках

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин демонстрировал ему в Карелии технологию выращивания рыбы в садках.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник совершает рабочую поездку в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза "Палуж" главе государства было доложено о результатах работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективах ее развития, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.
Как отметили в пресс-службе, президенту рассказали и о развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Метод основан на содержании рыбы в специальных сетных камерах, так называемых садках, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью. Это позволяет обеспечить высокую плотность рыбы и использование интенсивного кормления комбикормами.
"Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах. Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет", - заметил Лукашенко. В пресс-службе уточнили, что речь идет о поездке президентов в Карелию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
16 февраля, 12:45
 
Республика КарелияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала