09:08 14.04.2026 (обновлено: 10:39 14.04.2026)
На Украине неожиданно отреагировали на заявление Мадьяра о Путине

Мендель: заявление Мадьяра о Путине нашло отклик у венгерских избирателей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заявление лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о главе России Владимире Путине нашло отклик у венгерских избирателей, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана — позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов", — говорится в публикации.
По ее словам, опросы показывают, что официальная позиция Зеленского там крайне непопулярна. Многие венгры рассматривают конфликт через призму энергетической зависимости и экономических проблем, а не морального крестового похода, добавила Мендель.

Накануне Мадьяр заявил, что Венгрии в любом случае придется вести переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Он также отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.
