Путин и президент Индонезии обменялись подарками
08:10 14.04.2026 (обновлено: 11:26 14.04.2026)
Путин и президент Индонезии обменялись подарками

Путин подарил президенту Индонезии самовар, в ответ получил вазу и миниатюру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 13 апреля 2026 года
ДЖАКАРТА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил индонезийскому коллеге Прабово Субианто самовар, а в ответ получил вазу и миниатюру храма Боробудур, сообщило агентство ANTARA.
"Путин вручил индонезийскому лидеру самовар — традиционный символ русской культуры, связанный с чаепитием. В свою очередь Прабово преподнес российскому президенту декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру одного из главных культурных символов Индонезии, храма Боробудура", — говорится в публикации.
Накануне Субианто побывал в России с визитом. Переговоры в Кремле продлились пять часов, на них обсуждались развитие торговли и перспективные направления сотрудничества двух стран. В частности, как заявили в правительстве Индонезии, стороны достигли договоренностей в энергетическом секторе.
Кроме того, Субианто пригласил Путине посетить Индонезию.
