Путин и президент Индонезии обменялись подарками

ДЖАКАРТА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил индонезийскому коллеге Прабово Субианто самовар, а в ответ получил вазу и миниатюру храма Боробудур, сообщило агентство ANTARA.
"Путин вручил индонезийскому лидеру самовар — традиционный символ русской культуры, связанный с чаепитием. В свою очередь Прабово преподнес российскому президенту декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру одного из главных культурных символов Индонезии, храма Боробудура", — говорится в публикации.
Кроме того, Субианто пригласил Путине посетить Индонезию.