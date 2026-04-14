Представитель Пугачевой опровергла слухи о ее поездке в Россию в апреле - РИА Новости, 14.04.2026
13:35 14.04.2026 (обновлено: 13:38 14.04.2026)
Представитель Пугачевой опровергла слухи о ее поездке в Россию в апреле

РИА Новости: Пугачева не планирует приезжать в Россию в апреле

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Алла Пугачева не собирается приезжать в Россию в апреле, сообщила РИА Новости представитель артистки Елена Чупракова.
СМИ сообщали, что Пугачева может приехать в РФ 15 апреля по случаю своего дня рождения.
"Нет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном визите певицы в апреле.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве. Представитель певицы Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.
