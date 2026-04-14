Старший вице-президент ПСБ рассказала о поддержке российского высокотеха

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, предлагаемые ПСБ малым и средним высокотехнологичным компаниям, позволяют им быстрее развиваться и масштабироваться, рассказала журналистам старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она уточнила, что поддержка небольших компаний высокотеха, в том числе региональных, станет одной из тем VIII финансового форума "Просто капитал", который состоится 24 апреля.

В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, Подгузова указала, что по мере развития малых и средних компаний технологического сектора возникает много вопросов, которые банк помогает решить. Среди них, например, — встраивание в кооперационные цепочки крупных корпораций.

"ПСБ обслуживает крупные промышленные предприятия, которые производят в том числе и оборонную продукцию. И один из важных инструментов поддержки, когда такие гиганты включают в свои производственные кооперационные цепочки небольшие компании, разработавшие уникальную продукцию. Когда такие малые компании получают заказ, они начинают быстро расти и выходят на новый уровень", — отметила топ-менеджер банка.

Другая мера поддержки — помощь с расширением рынков сбыта и выходом на международные рынки, включая помощь с проведением международных платежей.

"Международные платежи для многих компаний, которые осуществляют экспорт, это очень сложный вопрос, и наша дочерняя компания А7 эту задачу решила. Благодаря уникальному решению российские технологические компании смогли работать на разных рынках в дружественных юрисдикциях, более эффективно осуществлять там свою деятельность", — пояснила Подгузова.

Также она рассказала о таком нефинансовом инструменте поддержки, как предоставляемая банком аналитика, которая помогает молодым компаниям формировать дальнейшую стратегию развития бизнеса.

Как подчеркнула Подгузова, очень важно, чтобы и кредитная поддержка, и нефинансовые меры, и все необходимые финансовые услуги оказывались в комплексе.