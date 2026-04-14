Рейтинг@Mail.ru
В МИД Франции заявили, что не поддерживают инициативу США по блокаде Ормуза - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 14.04.2026
В МИД Франции заявили, что не поддерживают инициативу США по блокаде Ормуза

Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция не поддерживает инициативу властей США по организации блокады Ормузского пролива для кораблей, которые следуют из портов Ирана, и считает такую практику в международных водах незаконной, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"(Франция - ред.) заявляет, что свободное движение судов в международных водах является общим благом человечества, которое должно уважаться везде и при любых обстоятельствах. Поэтому крайне важно снять эту блокаду", - заявил Барро в эфире радиостанции RFI.
Глава французского МИД выразил опасения, что дальнейшая блокада судоходства через Ормузский пролив отразится как на мировой торговле, так и на покупательной способности французов и на работоспособности предприятий в республике.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания в ближайшие дни организуют международную конференцию с участием других стран, готовых принять участие в "оборонительной" миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Макрон заявил 9 марта, что Париж занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских государств для обеспечения безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана. Французский лидер сообщил 20 марта, что Париж совместно с партнерами готов взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация в регионе станет спокойнее.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
В миреФранцияСШАДональд ТрампОрмузский проливЖан-Ноэль БарроВооруженные силы СШАЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала