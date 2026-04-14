В МИД Франции заявили, что не поддерживают инициативу США по блокаде Ормуза

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция не поддерживает инициативу властей США по организации блокады Ормузского пролива для кораблей, которые следуют из портов Ирана, и считает такую практику в международных водах незаконной, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
Глава французского МИД выразил опасения, что дальнейшая блокада судоходства через Ормузский пролив отразится как на мировой торговле, так и на покупательной способности французов и на работоспособности предприятий в республике.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания в ближайшие дни организуют международную конференцию с участием других стран, готовых принять участие в "оборонительной" миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Макрон заявил 9 марта, что Париж занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских государств для обеспечения безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана. Французский лидер сообщил 20 марта, что Париж совместно с партнерами готов взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация в регионе станет спокойнее.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
