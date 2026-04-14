В МИД Франции заявили, что не поддерживают инициативу США по блокаде Ормуза

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция не поддерживает инициативу властей США по организации блокады Ормузского пролива для кораблей, которые следуют из портов Ирана, и считает такую практику в международных водах незаконной, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава французского МИД выразил опасения, что дальнейшая блокада судоходства через Ормузский пролив отразится как на мировой торговле, так и на покупательной способности французов и на работоспособности предприятий в республике.