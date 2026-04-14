В Приморье умер второй полицейский, пострадавший в ДТП с мотоциклистом
11:11 14.04.2026 (обновлено: 11:13 14.04.2026)
В Приморье умер второй полицейский, пострадавший в ДТП с мотоциклистом

Скорая помощь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Второй полицейский, пострадавший в аварии при преследовании нарушителя-мотоциклиста в Приморье, скончался, сообщает региональное УМВД России.
На трассе А-370 "Уссури" 26 марта сотрудники ДПС преследовали мотоциклиста, который проигнорировал требование остановиться. При погоне служебный автомобиль столкнулся с большегрузом Hino. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован в реанимацию. В УМВД РИА Новости уточнили, что водитель мотоцикла был трезв, возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"Управление МВД России по Приморскому краю с прискорбием сообщает: 14 апреля 2026 года в медицинском учреждении скончался второй сотрудник Госавтоинспекции, получивший тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Погибший – 34-летний лейтенант полиции Петр Сергеев, инспектор ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району. Его стаж службы в органах внутренних дел - 12 лет. У Петра остался ребенок 2023 года рождения. Сына полицейский воспитывал один.
Руководство и личный состав УМВД России по Приморскому краю выражают соболезнования в связи с гибелью инспектора. Полиция отмечает, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная и морально-психологическая помощь.
Ранее УМВД сообщало, что мотоциклист является злостным нарушителем правил дорожного движения, его привлекали к ответственности 93 раза. После инцидента с полицейскими на него составили ряд административных материалов, суд назначил ему 14 суток ареста.
ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Появились подробности ДТП в Саратовской области, где погибли четверо мужчин
12 апреля, 17:15
 
