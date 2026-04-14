В Приморье умер второй полицейский, пострадавший в ДТП с мотоциклистом

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Второй полицейский, пострадавший в аварии при преследовании нарушителя-мотоциклиста в Приморье, скончался, сообщает региональное УМВД России.

На трассе А-370 "Уссури" 26 марта сотрудники ДПС преследовали мотоциклиста, который проигнорировал требование остановиться. При погоне служебный автомобиль столкнулся с большегрузом Hino. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован в реанимацию. В УМВД РИА Новости уточнили, что водитель мотоцикла был трезв, возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Погибший – 34-летний лейтенант полиции Петр Сергеев, инспектор ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району . Его стаж службы в органах внутренних дел - 12 лет. У Петра остался ребенок 2023 года рождения. Сына полицейский воспитывал один.

Руководство и личный состав УМВД России по Приморскому краю выражают соболезнования в связи с гибелью инспектора. Полиция отмечает, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная и морально-психологическая помощь.