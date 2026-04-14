Адвокат Смольянинова* обжалует заочный приговор по делу о фейках

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита актера Артура Смольянинова*, заочно осужденного к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про ВС РФ, обжалует приговор, сообщила РИА Новости адвокат актера Алена Савельева.
"С приговором мы не согласны и обжалуем его", - сообщила собеседник агентства.
Ранее Савельева в ходе процесса настаивала на необоснованности обвинения. "Невозможно говорить о том, что в действиях Смольянинова* имеется вменяемое ему преступление, о том, что была вообще какая-то в принципе преступная группа", — заявляла адвокат.
По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа", находясь за пределами России, сняли видео с высказываниями Смольянинова*, содержащими, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ