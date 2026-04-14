Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Смольянинова* обжалует заочный приговор по делу о фейках
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 14.04.2026 (обновлено: 18:14 14.04.2026)
Адвокат Смольянинова обжалует заочный приговор актера по делу о фейках про ВС РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита актера Артура Смольянинова*, заочно осужденного к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про ВС РФ, обжалует приговор, сообщила РИА Новости адвокат актера Алена Савельева.
"С приговором мы не согласны и обжалуем его", - сообщила собеседник агентства.
Ранее Савельева в ходе процесса настаивала на необоснованности обвинения. "Невозможно говорить о том, что в действиях Смольянинова* имеется вменяемое ему преступление, о том, что была вообще какая-то в принципе преступная группа", — заявляла адвокат.
Басманный суд Москвы 14 апреля заочно приговорил Смольянинова* к восьми годам в колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Ему также запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц сроком на четыре года.
По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа", находясь за пределами России, сняли видео с высказываниями Смольянинова*, содержащими, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
ПроисшествияРоссияМоскваАртур Смольянинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала