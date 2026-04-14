Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 14.04.2026
Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги

За поджоги по заданию Киева 2 иностранца и 5 россиян получили от 12 до 22 лет

© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Двое иностранцев и пятеро россиян получили от 12 до 22 лет лишения свободы за поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов в российских регионах, они были завербованы в Telegram-каналах с объявлениями о быстром заработке, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и СК России в республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух иностранных граждан, 2006 года рождения, а также пяти граждан России, 1994-2010 годов рождения, совершивших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении спецслужбы.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.
ФСБ сообщает, что за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области и Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области вынесены обвинительные приговоры пособникам украинских спецслужб. Гражданин Украины 1975 года рождения и двое граждан России 1993 и 1999 годов рождения были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3-5 лет в тюрьме.
Кроме того, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области пособники украинских спецслужб были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 15 лет.
ФСБ и МВД России напоминают, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан и несовершеннолетних в преступную деятельность, обещая крупный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 30 тысяч рублей. При этом желание получить "легкие деньги" оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
РоссияКраснодарский крайНижегородская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала