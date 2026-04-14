Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Двое иностранцев и пятеро россиян получили от 12 до 22 лет лишения свободы за поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов в российских регионах, они были завербованы в Telegram-каналах с объявлениями о быстром заработке, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Красноярском крае, "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и СК России в республике Башкортостан Кировской , Ленинградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух иностранных граждан, 2006 года рождения, а также пяти граждан России, 1994-2010 годов рождения, совершивших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении спецслужбы.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.

ФСБ сообщает, что за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области Краснодарском крае , а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области вынесены обвинительные приговоры пособникам украинских спецслужб. Гражданин Украины 1975 года рождения и двое граждан России 1993 и 1999 годов рождения были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3-5 лет в тюрьме.

Кроме того, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , за поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области пособники украинских спецслужб были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 15 лет.