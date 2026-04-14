Суд вынес приговор женщине, пытавшейся устроить теракт в ДНР по заданию СБУ - РИА Новости, 14.04.2026
10:25 14.04.2026 (обновлено: 10:41 14.04.2026)
Суд вынес приговор женщине, пытавшейся устроить теракт в ДНР по заданию СБУ

Суд приговорил к 22 годам женщину, пытавшуюся взорвать начальника ГУ ФСИН по ДНР

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Викторию Котляр, пытавшуюся взорвать начальника ГУФСИН России по ДНР по заданию СБУ, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его словам, в марте 2023 года неустановленный сотрудник службы безопасности Украины установил контакт с подсудимой, находившейся в ДНР. Котляр согласилась собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил РФ. В августе 2024 года она передала данные о представителе правоохранительных органов ДНР и выразила намерение устроить взрыв.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
16 декабря 2025, 21:27
В октябре того же года Котляр забрала из тайника взрывное устройство. "Продолжая действовать по заданию сотрудника СБУ, подсудимая 24 октября 2024 года осуществила видеосъемку подъезда жилого дома по месту жительства начальника ГУФСИН России по ДНР и его транспортного средства, которую в Telegram передала представителю СБУ", - сказал представитель суда.
На следующий день Котляр перевезла СВУ к подъезду указанного дома и установила между лавочкой и мусорным баком, а также привела в действие взрывное устройство в момент передвижения в непосредственной близости с ним начальника ГУФСИН России по ДНР. Произошел взрыв электродетонатора, который особой угрозы не представлял, поскольку основной заряд взрывчатого вещества устройства был его имитатором. После взрыва Котляр была задержана.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - сказал пресс-секретарь суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта
1 апреля, 09:48
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
