Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор шпиону, передавшему Киеву данные об авиатехнике
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 14.04.2026
Суд утвердил приговор шпиону, передавшему Киеву данные об авиатехнике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Суд узаконил вынесенный в Хабаровске приговор за шпионаж украинца, передавшего Киеву данные о расположении российской авиатехники, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд отклонил жалобы Артема Погребенко и его защиты, приговор в начале апреля был оставлен без изменений.
Как заявляли в прокуратуре Хабаровского края, суд в 2025 году приговорил 41-летнего гражданина Украины к 21 году лишения свободы по обвинению в шпионаже, приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.
Было установлено, что в феврале 2022 года подсудимый в интернете связался с представителями Украины, по их заданию он отправил им фотографии авиационной техники с указанием места ее размещения.
Он же собирался совершить поджоги автомобилей бойцов СВО, но довести преступление до конца не смог, мужчину задержали.
ПроисшествияУкраинаХабаровский крайКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала