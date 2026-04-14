Суд утвердил приговор шпиону, передавшему Киеву данные об авиатехнике

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Суд узаконил вынесенный в Хабаровске приговор за шпионаж украинца, передавшего Киеву данные о расположении российской авиатехники, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что суд отклонил жалобы Артема Погребенко и его защиты, приговор в начале апреля был оставлен без изменений.

Как заявляли в прокуратуре Хабаровского края , суд в 2025 году приговорил 41-летнего гражданина Украины к 21 году лишения свободы по обвинению в шпионаже, приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.

Было установлено, что в феврале 2022 года подсудимый в интернете связался с представителями Украины, по их заданию он отправил им фотографии авиационной техники с указанием места ее размещения.