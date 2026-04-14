В МИД КНР заявили, что Китай решительно ответит, если США введут пошлины

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай обязательно даст решительный ответ, если США введут пошлины, основываясь на выдумках о якобы предоставлении Пекином военной помощи Ирану, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Если США будут настаивать на использовании этого как предлога для введения дополнительных пошлин в отношении КНР, Китай обязательно даст решительный ответ", - заявил Го Цзякунь.

Он подчеркнул, что соответствующие сообщения являются чистой выдумкой.