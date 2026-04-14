11:23 14.04.2026
В МИД КНР заявили, что Китай решительно ответит, если США введут пошлины

Го Цзякунь: Китай обязательно даст решительный ответ, если США введут пошлины

Представитель китайского МИД Го Цзякунь. Архивное фото
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай обязательно даст решительный ответ, если США введут пошлины, основываясь на выдумках о якобы предоставлении Пекином военной помощи Ирану, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%, если "поймают" Пекин на поставках военного снаряжения Ирану.
"Если США будут настаивать на использовании этого как предлога для введения дополнительных пошлин в отношении КНР, Китай обязательно даст решительный ответ", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что соответствующие сообщения являются чистой выдумкой.
"Китай всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, осуществляя строгий контроль и управление в соответствии со своими законами и правилами экспортного контроля, а также международными обязательствами", - добавил представитель МИД.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В КНР отреагировали на призывы американских конгрессменов
10 апреля, 11:37
 
