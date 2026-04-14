Биолог рассказал, почему улетевшие из дома попугаи не могут вернуться
04:48 14.04.2026
Биолог рассказал, почему улетевшие из дома попугаи не могут вернуться

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Попугай. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Улетевшие в открытые окна домашние попугаи не могут вернуться, в частности, потому что никогда не видели дом снаружи и не смогут опознать его при возвращении, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
Русинов рассказал, что наиболее популярными у россиян питомцами среди птиц являются волнистые попугайчики, поскольку они компактней, дешевле и их легко приобрести почти в любом зоомагазине. Чуть пореже заводят среднего размера попугаев – корелл, розелл, неразлучников. Совсем редко питомцами становятся крупные попугаи – амазоны, жако, а иногда ары.
Как отметил биолог, все попугаи общительны и любопытны, и это способствует их приручению. Вскоре птичка становится буквально членом семьи, ей позволяют свободно летать по комнате, она сама возвращается в клетку.
"Бдительность хозяев притупляется, и тут зачастую и случается беда: забыли закрыть форточку, и любопытная птичка отправилась изучать окружающий мир за пределами квартиры. Надо сказать, что попугаи редко возвращаются сами в ту же форточку, откуда улетели. Для этого есть несколько причин. Во-первых, птица никогда не видела дом снаружи, и ей сложно ориентироваться в огромном количестве похожих друг на друга окон и балконов", - рассказал Русинов.
Во-вторых, по его словам, улетевшую птицу зачастую захватывает круговерть уличной жизни, множество невиданных ранее вещей и незнакомых звуков. В результате попугай часто пугается и улетает далеко от дома, а дорогу назад уже найти не может.
