Наталья Попова: рынок высокотеха важно насытить деньгами - РИА Новости, 14.04.2026
21:14 14.04.2026 (обновлено: 21:18 14.04.2026)
Наталья Попова: рынок высокотеха важно насытить деньгами

Хайтек-омбудсмен Наталья Попова рассказала о программах для высокотеха

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский рынок высокотеха требует серьезного насыщения деньгами, эти вопросы будут обсуждаться на форуме "Просто капитал", который банк ПСБ проводит 24 апреля, рассказала журналистам первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
"Развитие высокотеха для нас является приоритетным, и нужно понимать, как будет отражаться на нем быстро меняющаяся среда. Доступ к дешевым деньгам был критичным для роста. Сейчас ставка снижается, но тем не менее деньги остаются дорогими, и насыщение высокотеха деньгами по-прежнему крайне важно", — сказала Попова.
Она напомнила, что глава ПСБ Петр Фрадков ранее указывал на необходимость создания правильной мотивации: перехода компаний от долгового к долевому финансированию.
"Это означает выход национальных чемпионов на IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций — ред.), и мы уже делаем это: в рамках Ассоциации "Национальных чемпионов", которая создана при поддержке "Иннопрактики", мы даем компаниям определенную денежную поддержку, включающую субсидирование расходов на IPO. Помимо этого, они получают нефинансовую поддержку, мы помогаем им составить листинг, сформировать совет директоров, быть готовым к процессу размещения, что требует умственных и кадровых усилий", — рассказала представитель "Иннопрактики".
Она добавила, что механизм "Инновационного инжинирингового центра", входящего в экосистему "Иннопрактики", используется в реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков. Уже сейчас поддержан 141 проект на 22,7 миллиарда рублей, а объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей.
По словам Поповой, программа является одной из самых успешных по уровню возвратности средств: на каждый вложенный государством рубль образуется 7 рублей доходов от реализованной продукции, а 2,5 рубля возвращается обратно в бюджет.
Попова указала, что на сегодня в проект "Национальных чемпионов" из 500 компаний отобрано 142 компании, к которым в мае добавятся еще около 15-ти. Совокупная выручка этих 142 предприятий оценивается в 847 миллиардов рублей, а их среднегодовые темпы роста составляют 20%.
"Они очень быстро растут: этому помогает и наша поддержка, и сами компании прилагают большие усилия. Мы же помогаем им расширять рынки сбыта, готовим к выходу на IPO, помогаем получать субсидированную ставку по программе Корпорации МСП, которая очень востребована, но пока недофинансирована. Этот вопрос очень волнует и будет обсуждаться на форуме", — заключила Попова.
Финансовый форум "Просто капитал" проводится ежегодно с 2020 года при поддержке ПСБ.
