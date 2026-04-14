Премьер Польши намекнул на недовольство действиями США на Ближнем Востоке

ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что ему не нравятся действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
"Польша, как вы знаете, не имеет непосредственного интереса, если речь идет об Ормузском проливе. Поставки нефти, газа и других продуктов в Польшу осуществляются другими путями. Польша, и таково было мое намерение с самого начала, старалась держать такую рассудительную, взвешенную дистанцию от войны на Ближнем Востоке. Не все, что там делается, вы знаете о ком я говорю и о чем говорю, мне нравится, честно говоря", - сказал Туск журналистам.
"Но с другой стороны, я бы очень хотел, чтобы наше сотрудничество с европейскими союзниками и с Соединенными Штатами не было под угрозой", - добавил он.
При этом Туск заявил, что лично не будет участвовать в видеоконференции под сопредседательством Франции и Великобритании, посвященной оборонной миссии в Ормузском проливе в пятницу.
"Скорее всего, вице-премьер (министр иностранных дел Радослав – ред.) Сикорский будет участвовать в этой видеоконференции в пятницу", - сказал он.