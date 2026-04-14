Пропавший в Кузбассе Герой России садился в машину в день исчезновения

КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в машину, но ее марку и номер так и не удалось установить, сообщила РИА Новости его жена Валерия, ссылаясь на правоохранителей.

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

"Мне так сказали (правоохранители – ред.), что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать", – рассказала Асылханова агентству.

По словам супруги пропавшего участника СВО, момент, когда тот садится в неизвестную машину, зафиксировали камеры видеонаблюдения.