Опрос показал, сколько приднестровцев поддерживают российских миротворцев

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Миротворческую операцию с участием России поддерживают 82,5% жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), таковы результаты опроса, проведенного в феврале – марте социологами Приднестровского госуниверситета (ПГУ).
"Миротворческую миссию в Приднестровье поддерживают 82,5% респондентов, и лишь 4,8% опрошенных указали, что скорее не поддерживают этот формат миротворчества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.
Отмечается, что 12,7% опрошенных затруднились с ответом. Исследователи опросили 560 человек старше 18 лет во всех городах и районах ПМР.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
