Опрос показал, сколько приднестровцев поддерживают российских миротворцев

Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье. Архивное фото

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Миротворческую операцию с участием России поддерживают 82,5% жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), таковы результаты опроса, проведенного в феврале – марте социологами Приднестровского госуниверситета (ПГУ).

"Миротворческую миссию в Приднестровье поддерживают 82,5% респондентов, и лишь 4,8% опрошенных указали, что скорее не поддерживают этот формат миротворчества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

Отмечается, что 12,7% опрошенных затруднились с ответом. Исследователи опросили 560 человек старше 18 лет во всех городах и районах ПМР.