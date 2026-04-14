В МИД выразили надежду, что иностранные делегации примут участие в ПМЭФ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Москве надеются, что посещение ПМЭФ в 2026 году будет масштабным и иностранные делегации с интересом примут в нем участие, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Мы надеемся, что в этом году посещение будет тоже масштабным, потому что, вы понимаете, что в условиях нынешней турбулентности и изменений в геополитике происходят очень серьезные влияния - не только кратковременные - на мировую экономику, торговлю, инвестиции - но и в более долгосрочной перспективе. Надеемся, что делегации от ваших стран будут с интересом участвовать в форуме", - сказал Панкин, выступая на брифинге Фонда "Росконгресс".
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
23 января, 01:52