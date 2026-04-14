Специалист по питанию назвала лучшее время для обеда

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр - РИА Новости. Обедать лучше с 12.00 до 15.00, так как именно в это время у человека происходит активный обмен веществ, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"Завтракать лучше в течение одного-двух часов после пробуждения. Обедать лучше в районе 12.00-15.00 в зависимости от того, во сколько человек просыпается и во сколько завтракает. Человек живет по циркадным ритмам, и активный обмен веществ приходится на активную фазу дня, то есть это как раз с 12.00 до 15.00", - сказала агентству Ким.