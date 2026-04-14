10:51 14.04.2026 (обновлено: 11:21 14.04.2026)
Защита Пичугина рассмотрит вопрос об обжаловании приговора, заявил адвокат

УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Защита выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина, получившего 3 года принудительных работ, решит вопрос о возможном обжаловании приговора после ознакомления с полным решением суда, сообщил РИА Новости адвокат Пичугина Андрей Аштуев.
"Мы получим полное решение, полный приговор суда, после чего будем решать вопрос об обжаловании. Возможно, будем, возможно, нет с учетом позиции Михаила", - сказал собеседник агентства.
Октябрьский районный суд города Улан-Удэ во вторник назначил Пичугину 3 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. В прениях прокурор просил для Пичугина 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тысяч рублей.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф.
Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".
