10:11 14.04.2026 (обновлено: 12:08 14.04.2026)
Пичугину, выжившему после дрейфа в Охотском море, вынесли приговор

РИА Новости: выжившему в море Пичугину назначили 3 года принудительных работ

УЛАН-УДЭ, 14 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ по делу о гибели двух человек.
"Признать виновным и окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", — озвучила решение судья.
Подсудимый ранее частично признал вину в смерти брата и 15-летнего племянника, которые были вместе с ним во время путешествия. Мать Пичугиных, будучи одной из двух потерпевших, просила не наказывать Михаила строго, так как он остался ее единственным кормильцем.
Девятого августа 2024 года Пичугин и двое его родственников вышли в Охотское море на надувной маломерной лодке-катамаране "Байкат 470". Они хотели добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Только 14 октября того же года катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил один 46-летний Пичугин. Тела погибших нашли там же, в лодке. Мужчину доставили в Магадан, в конце октября его выписали из больницы, затем он уехал домой в Улан-Удэ.
Позднее Пичугину предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". По данным следствия, он подал в сахалинскую госинспекцию по маломерным судам договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике мотора.
Также он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке, из-за чего судно легло в дрейф. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили от берега, а авария произошла в 19,2 километра от побережья.
Охотское мореПроисшествияУлан-УдэСахалинская областьХабаровский крайОха
 
 
