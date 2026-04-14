Песков: Киев понимает, что с продвижением ВС России переговоры пойдут иначе

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев понимает, что по мере продвижения Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции Россия будет по-другому вести переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения, по мере того, как положительная для нас динамика начинает доминировать, и переговоры будут идти по-другому", - сказал Песков ИС "Вести".
Песков также отметил, что спецоперация продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.