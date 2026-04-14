Песков объяснил ограничения против мессенджеров требованием выполнять закон

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зарубежные мессенджеры должны выполнять российские законы, иначе против них принимаются ограничительные меры, разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью определенными зарубежными компаниями выполнять нормы наших законов. И в случае, если это не делается, то принимаются меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах. И здесь тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием", - сказал Песков журналистам.