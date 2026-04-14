Песков переадресовал в МИД вопрос об участии России в Конференции по ДНЯО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном формате участия России в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, предложил обратиться в МИД РФ.

"Пока никакой детализации нету. Непосредственно по режиму нашего участия и по формату вам лучше обращаться в Министерство иностранных дел", - сказал Песков.