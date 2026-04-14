12:45 14.04.2026
Песков переадресовал в МИД вопрос об участии России в Конференции по ДНЯО в США

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном формате участия России в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, предложил обратиться в МИД РФ.
Во время общения с прессой Песков прокомментировал вопрос о том, на каком уровне Россия примет участие в конференции и есть ли у Москвы конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие СНВ-3.
"Пока никакой детализации нету. Непосредственно по режиму нашего участия и по формату вам лучше обращаться в Министерство иностранных дел", - сказал Песков.
РоссияМоскваДмитрий ПесковВ миреНью-Йорк (город)
 
 
