Песков: США не следует увязывать сотрудничество с Россией с темой Украины

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Взаимодействие России и США не должно зависеть от завершения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор увязывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождения этого сотрудничества взаимовыгодного с урегулированием на Украине . Мы же считаем, что здесь совершенно необязательно дожидаться урегулирования на Украине в интересах и Вашингтона, и Москвы", — отметил он.

По словам Пескова, у двух стран может быть много успешных проектов после восстановления отношений. Вопросами экономического сотрудничества с США продолжает заниматься глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спикер Кремля добавил, что Вашингтон не сообщал Москве о продлении лицензии на продажу российской нефти.

Песков ранее подчеркивал, что пауза в урегулировании между Москвой и Киевом не связана с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса: она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке