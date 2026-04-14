Песков: США не следует увязывать сотрудничество с Россией с темой Украины - РИА Новости, 14.04.2026
12:40 14.04.2026 (обновлено: 13:07 14.04.2026)
Песков: США не следует увязывать сотрудничество с Россией с темой Украины

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Взаимодействие России и США не должно зависеть от завершения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор увязывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождения этого сотрудничества взаимовыгодного с урегулированием на Украине. Мы же считаем, что здесь совершенно необязательно дожидаться урегулирования на Украине в интересах и Вашингтона, и Москвы", — отметил он.
По словам Пескова, у двух стран может быть много успешных проектов после восстановления отношений. Вопросами экономического сотрудничества с США продолжает заниматься глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Спикер Кремля добавил, что Вашингтон не сообщал Москве о продлении лицензии на продажу российской нефти.
Песков ранее подчеркивал, что пауза в урегулировании между Москвой и Киевом не связана с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса: она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
