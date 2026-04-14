Песков ответил на вопрос о продлении лицензии США на продажу нефти

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
Власти США в марте попытались сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.