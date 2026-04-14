Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 14.04.2026
Мирошник прокомментировал ситуацию с пасхальным перемирием

Мирошник: хотелки Зеленского о режиме тишины в Пасху услышали только в его кругу

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Хотелки" Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в пасхальное перемирие услышали только в его кругу, так как ВСУ все равно атаковали российскую территорию во время режима тишины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Кремль сообщал, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
04:06
"Хотелки Зеленского о том, что хорошо бы продлить режим прекращения огня были как-то услышаны и то только в кругах Зеленского, что не имело под собой ни малейших оснований. Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях. Несколько была сбавлена интенсивность", - сказал Мирошник в беседе с агентством, комментируя перемирие.
Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявлял, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально".
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала