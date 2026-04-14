Мирошник прокомментировал ситуацию с пасхальным перемирием

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Хотелки" Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в пасхальное перемирие услышали только в его кругу, так как ВСУ все равно атаковали российскую территорию во время режима тишины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.