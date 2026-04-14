Мирошник прокомментировал ситуацию с пасхальным перемирием

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Хотелки" Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в пасхальное перемирие услышали только в его кругу, так как ВСУ все равно атаковали российскую территорию во время режима тишины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Кремль сообщал, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Хотелки Зеленского о том, что хорошо бы продлить режим прекращения огня были как-то услышаны и то только в кругах Зеленского, что не имело под собой ни малейших оснований. Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях. Несколько была сбавлена интенсивность", - сказал Мирошник в беседе с агентством, комментируя перемирие.
Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявлял, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально".