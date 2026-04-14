18:57 14.04.2026 (обновлено: 19:31 14.04.2026)
Источник назвал сроки проведения второго раунда переговоров Ирана и США

США и Иран могут провести второй раунд переговоров в конце недели

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти в конце недели, сообщил РИА Новости источник.
"Возможно, что уже в конце недели будет проведен новый раунд переговоров. Место встречи не так важно", — сказал собеседник агентства.
По словам президента Дональда Трампа, встреча может пройти в течение ближайших двух дней в Пакистане. Как заявлял ранее журналист Atlantic Араш Азизи, стороны наметили ее на четверг. По информации Bloomberg, ее могут провести в Турции или Египте.
Первый раунд переговоров состоялся в минувшие выходные в Исламабаде. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у ИРИ.
По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также Вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
