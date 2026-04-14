Переговоры показали, что Иран не поддастся давлению США, считает эксперт

© REUTERS / Asim Hafeez Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана в Исламабаде показали, что Тегеран не намерен поддаваться давлению Вашингтона и уступать его требованиям ради завершения конфликта, поделился мнением с РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

"Это были не столько переговоры, сколько предъявление американского ультиматума. Соединенные Штаты потребовали, чтобы Иран уступил за столом переговоров то, на что он отказался пойти под сильнейшим военным давлением, которое могли оказать Израиль Америка … Но война - это состязание воли. Для Ирана эта война является экзистенциальной. Для Соединенных Штатов это не так. Иран остается непоколебимым. Мнимое прекращение огня, объявленное в прошлый вторник, так и не стало реальным", - сказал Фриман.

По его мнению, американская делегация на переговорах исходила из ложного представления о том, что в этом конфликте побеждает сторона, наносящая наибольший ущерб противнику.

"Провал переговоров в Исламабаде был предопределен… Хоть у американской команды были обширные политические связи, им не хватало знаний и опыта. Иранская делегация, напротив, состояла из опытных дипломатов и технических экспертов", - отметил собеседник агентства.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.