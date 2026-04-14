Вэнс рассказал, что может изменить ход переговоров с Ираном
01:21 14.04.2026 (обновлено: 01:22 14.04.2026)
Вэнс рассказал, что может изменить ход переговоров с Ираном

© REUTERS / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив, то это фундаментально изменит ход переговоров с США.
"Мы ещё не увидели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться к открытию Ормузского пролива, а если этого не произойдёт, это в корне изменит характер наших переговоров с ними", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Серьезная ошибка". Решение Ирана по США вызвало переполох на Западе
Вчера, 22:08
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию и Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу
Вчера, 17:04
 
В мире США Иран Ормузский пролив Дональд Трамп Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
