19:04 14.04.2026
Украинские переселенцы назвали цинизмом нарушение ВСУ пасхального перемирия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал цинизмом нарушение ВСУ пасхального перемирия.
"В период пасхального перемирия Украина не прекращала атаковать и гражданские объекты, показав своё истинное лицо. У Киева в очередной не получилось инсценировать провокации так, чтобы приписать их российской стороне. Бездуховность и цинизм, проявляющиеся в подобных актах, наносят удар не только по мирному населению, но и по самому понятию человечности и нравственности", - сказал Бондаренко РИА Новости.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6 558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
