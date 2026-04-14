Рейтинг@Mail.ru
Паром между Южной Кореей и Владивостоком временно прекратил работу - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 14.04.2026
Паром между Южной Кореей и Владивостоком временно прекратил работу

Паром Тонхэ — Владивосток приостановил рейсы из-за роста цен на нефть

Грузопассажирский паром "Восточная жемчужина № 6" Южнокорейской судоходной компании JS Shipping у пирса морского вокзала Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Паром между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком временно останавливает работу с 14 апреля из-за роста цен на топливо, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
"Из-за влияния высоких цен на нефть, вызванных "ближневосточным кризисом", паром GNL Grace, курсирующий между Сокчо и Владивостоком, с 14 апреля временно прекращает рейсы", – говорится в сообщении представительства со ссылкой на южнокорейское издание KBS.
Там же уточнили, что другой паром между Южной Кореей и Россией не прекратит рейсы. Паром Тонхэ – Владивосток продолжит работу в обычном режиме.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
ВладивостокРоссияЮжная КореяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала