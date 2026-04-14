РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Молодежный парламент создали при городской думе Ростова-на-Дону, сообщила журналистам председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.

"Мы поддержали инициативу по созданию молодежного парламента, в котором амбициозные молодые люди с интересными проектами и предложениями будут работать совместно с администрацией, городской думой и общественной палатой", - сказала она.

Новосельцева уточнила, что в городской молодежный парламент войдут 40 человек (по количеству депутатов гордумы) от 16 до 35 лет. Миссия отбора кандидатов будет лежать на районных администрациях города, куда ребята представят свои проекты и будут их защищать.

"Считаю, что молодежный парламент является очень хорошим стартапом для начала и политической, и общественной жизни ребят. Это уникальная возможность проявить себя и быть замеченными", - сказала глава гордумы.