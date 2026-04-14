Каллас признала, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала в интервью BBC, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе.
"Не совсем ясно, какие действия предпринимают США (в Ормузском проливе - ред.)", - сказала она.
Она подчеркнула, что ЕС не поддерживает никакие сборы или ограничения на маршруте, который в прошлом был открыт для всех.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.