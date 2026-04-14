Рейтинг@Mail.ru
Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 14.04.2026
Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде

Глава TotalEnergies Пуянне: платный проход через Ормуз предпочтительнее блокады

© REUTERS / StringerСудно в Ормузском проливе
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что платный проход через Ормузский пролив предпочтительнее, чем его блокада.
На мероприятии, организованном порталом Semafor, он указал, что, если конфликт вокруг Ирана и блокада пролива продлятся больше трех месяцев, мир столкнется с серьезными проблемами поставок.
"Ясно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободы торговли и глобальных рынков", - цитирует издание слова Пуянне.
По его словам, в случае открытия пролива ситуация может вернуться к норме в течение трех месяцев с учетом того, что энергообъекты в регионе по-прежнему сильно повреждены. Гендиректор предупредил, что в случае эскалации войны с ударами США по энергетической инфраструктуре Ирана и ответными атаками Тегерана по объектам в арабских странах Персидского залива изменится масштаб проблемы, поскольку на восстановление уничтоженных мощностей могут уйти годы.
Пуянне выразил оптимизм по поводу переговоров США и Ирана, признав, что такую проблему нельзя решить быстро, но подчеркнул, что при любом решении должна сохраниться возможность свободного прохода через Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
В миреОрмузский проливИранСШАПатрик ПуяннеДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала