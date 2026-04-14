Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что платный проход через Ормузский пролив предпочтительнее, чем его блокада.
"Ясно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободы торговли и глобальных рынков", - цитирует издание слова Пуянне.
По его словам, в случае открытия пролива ситуация может вернуться к норме в течение трех месяцев с учетом того, что энергообъекты в регионе по-прежнему сильно повреждены. Гендиректор предупредил, что в случае эскалации войны с ударами США по энергетической инфраструктуре Ирана и ответными атаками Тегерана по объектам в арабских странах Персидского залива изменится масштаб проблемы, поскольку на восстановление уничтоженных мощностей могут уйти годы.
Пуянне выразил оптимизм по поводу переговоров США и Ирана, признав, что такую проблему нельзя решить быстро, но подчеркнул, что при любом решении должна сохраниться возможность свободного прохода через Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.