Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что платный проход через Ормузский пролив предпочтительнее, чем его блокада.

Пуянне выразил оптимизм по поводу переговоров США и Ирана, признав, что такую проблему нельзя решить быстро, но подчеркнул, что при любом решении должна сохраниться возможность свободного прохода через Ормузский пролив.