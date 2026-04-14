"Не можешь победить — возглавь". Трамп взял на вооружение тактику Ирана - РИА Новости, 14.04.2026
08:00 14.04.2026 (обновлено: 08:01 14.04.2026)

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Раздосадованные провалом переговоров в Исламабаде, США приняли решение заблокировать Ормузский пролив. Теперь танкерам с топливом станет еще сложнее — тех, кого пропустили иранские власти, поджидает американский флот. О том, к каким последствиям для конфликтующих сторон и всего мира это может привести, — в материале РИА Новости.

Атмосфера недоверия

За несколько часов до истечения срока ультиматума, после которого Дональд Трамп грозился уничтожить иранскую цивилизацию, он все же объявил о перемирии и переговорах в столице Пакистана.
За основу поначалу приняли план Тегерана из десяти пунктов. Однако впоследствии американцы его отвергли.
Встреча продолжалась 21 час. Сперва стороны общались через посредников, затем — напрямую, с участием экспертных групп. Однако успеха добиться не удалось.
"Мы очень четко обозначили наши красные линии, в каких вопросах мы готовы пойти им навстречу, а в каких — нет", — сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию.
Иранцы указали на атмосферу недоверия — предыдущие попытки найти взаимопонимание не помешали ни Израилю, ни США атаковать исламскую республику. Впрочем, в МИД на быстрый результат и не рассчитывали.
"Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны. <...> Естественно, мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу", — пояснил глава ведомства Ирана Эсмаил Багаи.

Ключевые разногласия

В Тегеране добавили, что по некоторым вопросам достигли прогресса, но по двум-трем — позиции слишком далеки.
Как уточнили в The New York Times со ссылкой на двух неназванных чиновников из ИРИ, речь идет об открытии Ормузского пролива, судьбе 400 килограммов иранского высокообогащенного урана, а также разблокировке замороженных активов Тегерана на сумму около 27 миллиардов долларов и компенсации нанесенного ущерба.
Вашингтон требует немедленного открытия пролива, а Тегеран выдвигает предварительное условие: заключение мирного соглашения.
Трамп также хочет забрать у Ирана высокообогащенный уран. Встречное предложение, содержание которого неизвестно, Вашингтон не устроило.
Также американцы против разморозки иранских активов и выплаты компенсаций.

По чужим чертежам

После провала переговоров Трамп приказал американским ВМС досматривать и задерживать все суда, которые оплатили Ирану проход через Ормузский пролив.
"Никто из заплативших незаконную пошлину не получит безопасного прохода в открытом море", — подчеркнул президент США.
При этом у него на столе есть и другие опции. Как пишет The Wall Street Journal, возможно ограниченное возобновление ударов. Возврат к полномасштабной кампании менее вероятен.
По сведениям колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, в Белом доме рассматривают три сценария: свержение действующей власти, согласие кого-либо из иранского руководства на переформатирование отношений с США и радикализация иранской позиции с попыткой прорвать блокаду или нанести удары по американским базам. В то же время, добавляет журналист со ссылкой на осведомленные источники, возвращение к боевым действиям считается нежелательным.
"Трамп осознал, что наземное вторжение или другая военная эскалация могут завести Соединенные Штаты в трясину. В Белом доме, как их и предупреждали, поняли, что войны на Ближнем Востоке легко начинать, но трудно остановить", — подчеркивает он.
Эта война среди американцев непопулярна — за ее скорейшее завершение выступают две трети населения США. Осенью состоятся промежуточные выборы в конгресс, и продолжение конфликта может стать фатальным как для Республиканской партии, так и для самого Трампа.

Последствия для экономики

Однако даже без боевых действий блокада Ормузского пролива станет серьезным испытанием для мировой экономики.
"Выход забетонируют намертво, — считает директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. — В течение нескольких дней или недель нефть пробьет отметку в 150 долларов. Это ударит и по ЕС, и по Китаю, и по Индии".
По его мнению, президент США может преследовать и иные цели.
"Он, вероятно, стремится не к разблокировке Ормуза, а к контролю над ним. Трамп не против, чтобы Иран брал плату с кораблей. Но, видимо, ему интересно и самому что-то получить. Например, США помогали бы Оману выполнять навигационные работы или торговали страховкой, но, так или иначе, извлекали бы прибыль от этого маршрута", — рассуждает собеседник РИА Новости.
И добавляет: в случае тотального перекрытия российский экспорт лишь частично восполнит выпавшие объемы.
"Мы можем нарастить продажу еще примерно на полтора миллиона баррелей, но это не покроет потребностей рынка. Главным образом поставки пойдут через Дальний Восток — в Китай. Ситуация для Пекина несколько смягчится. А вот Юго-Восточной Азии и Европе не позавидуешь", — уточняет Бобровский.
Импортеры энергоносителей столкнутся с серьезными вызовами. При нефти дороже 120 долларов повышается риск рецессии. Это, в частности, касается европейцев.
Однако антироссийские санкции они не смягчат.
"Решения в ЕС принимают, к сожалению, не представители бизнеса, а евробюрократы. Тем не менее компании найдут способ, чтобы топливо все-таки просочилось через все кордоны. Трейдеры помогут смягчить шок", — заключает эксперт.
Первый этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном не принес мира. И все же обе стороны, судя по всему, не отказываются от дипломатии. Сейчас подбирают стратегии достижения желаемого результата. Пока и США, и Иран стараются действовать осторожно: в эскалации никто не заинтересован. Но проблемы мировой экономике гарантированы. И чем дольше блокада, тем тяжелее последствия.
