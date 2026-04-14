На Западе рассказали, что ждет Украину после ухода Орбана

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Смена правительства в Венгрии может предзнаменовать новое продвижение России на фронте или политический крах в Киеве, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
"Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца", — сказал он.
По мнению эксперта, затягивание конфликта из-за таких действий чревато двумя исходами.
"Либо произойдет крупный военный прорыв России, в результате которого она зачистит оставшуюся часть Донецкого региона (ДНР. — Прим. ред.) и завершит войну мирным соглашением, либо развернется крупный политический коллапс в Киеве, поскольку другие факторы, влияющие на продолжение войны, <…> станут невыносимы для Зеленского", — сообщил Прауд.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест.
В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, принятие 20-го пакета санкций против России, прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", а также снимут возражения на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС.