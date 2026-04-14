Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN
20:56 14.04.2026 (обновлено: 21:40 14.04.2026)
Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN

Логотип компании "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские операторы связи начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, обратило внимание РИА Новости.
Так, приложение МТС при входе выдает плашку: "Включен VPN. Данные могут не отображаться". А "Мегафон" пишет: "Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо". Оператор "Билайн" также рекомендует отключить VPN — "без него приложение работает лучше".
Ozon и "Яндекс Пэй" ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN.
"Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора", — пишет платежный сервис "Яндекса".
В апреле несколько популярных в России онлайн-сервисов, в том числе приложения ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ", также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости решить задачу по снижению использования VPN.
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевМТСМегафонБилайнОбщество
 
 
