В ООН заявили, что 700 миллионов человек в мире страдают от голода

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 700 миллионов человек в мире на сегодняшний день страдают от голода, рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков.
"Сейчас число голодающих в мире – это каждый тринадцатый, 680-720 миллионов человек", - сказал он, выступая на XVII международном форуме "Экология".
В 1945 году, когда была основана ФАО, из 2,3 миллиарда жителей земли голодали 42% - свыше миллиарда человек. Однако, по оценке Кобякова, даже нынешний показатель в примерно 700 миллионов неприемлем в век столь высоких технологий, как искусственный интеллект.
"Это (борьба с голодом - ред.) критическое звено цепочки устойчивого развития", - подчеркнул он.