В ООН заявили, что 700 миллионов человек в мире страдают от голода

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 700 миллионов человек в мире на сегодняшний день страдают от голода, рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков.

"Сейчас число голодающих в мире – это каждый тринадцатый, 680-720 миллионов человек", - сказал он, выступая на XVII международном форуме "Экология".

В 1945 году, когда была основана ФАО , из 2,3 миллиарда жителей земли голодали 42% - свыше миллиарда человек. Однако, по оценке Кобякова, даже нынешний показатель в примерно 700 миллионов неприемлем в век столь высоких технологий, как искусственный интеллект.